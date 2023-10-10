شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وإسبانيا تعارضان تعليق المساعدات للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”- وكالات

أعلنت إسبانيا وفرنسا، الاثنين، اعتراضها علي قرارات بشأن تعليق المساعدات المقدمة للفلسطينيين بعد تصعيد الأوضاع منذ أن شنت حركة حماس هجمات مباغتة غير مسبوقة على محيط غزة وإعلان إسرائيل «حالة الحرب».

وأعربت الحكومة اليسارية الإسبانية، الاثنين، عدم ارتياحها ومعارضتها للقرار الذي أعلنته المفوضية الأوروبية بتعليق مساعداتها للفلسطينيين بعد هجوم حماس، بحسب وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة الإسبانية إن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أجرى محادثة هاتفية مع المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي للتعبير عن عدم موافقته على هذا القرار، وطلب أن يدرج على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، الثلاثاء.

ومن جانبها أكدت ووزارة الخارجية الفرنسية، أن باريس لا تؤيد تعليق المساعدات التي يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر.