شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن أربعة بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن (أ ف ب)

رحبت بريطانيا الثلاثاء، بالإفراج عن أربعة بريطانيين كانوا محتجزين في أفغانستان وقدمت نيابة عن عائلاتهم اعتذاراً عن «أي انتهاكات لقوانين البلد» الآسيوي.

وقال متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية «نرحب ونقدّر إفراج إدارة أفغانستان الحالية عن أربعة مواطنين بريطانيين احتُجزوا بتهمة انتهاك قوانين أفغانستان».

وأضاف «نيابة عن عائلات المواطنين البريطانيين، نقدم اعتذارهم للإدارة الحالية لأفغانستان عن أي خرق لقوانين البلد».

ولم يحدد المتحدث التهم التي اعتقلوا على أساسها.

لكنه قال «نذكر جميع المواطنين البريطانيين بضرورة الامتثال لتشريعات المملكة المتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب عند تواجدهم في الخارج والالتزام بجميع قوانين البلد الذي يزورونه».