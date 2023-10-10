شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحبط 6 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت القوات الروسية 6 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان، وحسب تصريح مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، كبدت الجيش الأوكراني خسائر بشرية تقدر بنحو 60 عسكريًا.

وقال سافتشوك في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "أحبطت وصدت قوات مجموعة المركز بنيران المدفعية والطيران 6 هجمات لمجموعات هجومية تابعة للواء الميكانيكي 63 التابع للجيش الأوكراني، ولواء العمليات الخاصة آزوف (وهي منظمة إرهابية ومحظورة في روسيا) في منطقة تورسكوي على محور كراسني ليمان".

وأضاف سافتشوك أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 60 عسكريًا، فضلا عن تدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين. مشيرًا إلى أن مجموعة الطيران التكتيكي التابعة للمجموعة، شنت ضربات جوية استهدفت جسرًا و3 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان.