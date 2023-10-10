الرئيس السيسي يقلد أوائل خريجي الشرطة نوط الامتياز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قلد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أوائل الخريجين من كلية الشرطة وكلية الدراسات العليا ومركز بحوث الشرطة نوط الإمتياز من الدرجة الثانية؛ تقديرا لهم على جهدهم خلال فترة الدراسة.

وأوائل الخريجين هم: أولا كلية الشرطة:

الأول - ملازم تحت الاختبار/ هشام السيد محمود علي

الثاني - ملازم تحت الاختبار / أيمن محمد محيي الدين

الثالث - ملازم تحت الاختبار/ إبراهيم محمد إبراهيم بدر

الرابع - ملازم تحت الاختبار/ عمر محروس أبو القاسم همام

الخامس - ملازم تحت الاختبار/ محمود محمد أبو النصر محمد

أول الطلبة الوافدين "دولة فلسطين"، ملازم تحت الاختبار/ محمد عادل خليل لظن

أول الخريجين الحاصلين على ليسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار/ محمود محمد بيومي محمد

أولى الخريجات الحاصلات على ليسانس الحقوق ملازم تحت الاختبار/ شروق أحمد عبعبد المجيد شهاب

أولى الخريجات الحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية ملازم تحت الاختبار/ داليا طايل عبد الرحمن

أول خريجي قسم الضباط المتخصصين ملازم أول تحت الاختبار/ أحمد أيمن حسين المصري

أولى خريجات قسم الضباط المتخصصين ملازم أول تحت الاختبار/ حبيبة شريف عبد الحليم