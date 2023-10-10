هيئة الطاقة: نستهدف زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة لـ10 آلاف ميجاوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن إجمالي الطاقات المولدة من الطاقة النظيفة في مصر بلغ 6.500 ميجاوات؛ منها ٥٠% من المياه، والـ٥٠% المتبقية من طاقتي الشمس والرياح.

وأشار الخياط إلى أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية شهد استثمارات أجنبية كبيرة جدًّا تجاوزت ٢ مليار دولار، ووفر ١٠ آلاف فرصة عمل، بعد نجاح الحكومة المصرية في إبرام العديد من التعاقدات مع تحالفات دولية كبيرة وبأسعار تنافسية، لتكون الطاقة المتجددة شريكًا أساسيًّا في التنمية الأساسية والمستدامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تتجه نحو زيادة الاعتماد على توليد وإنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة بقوة؛ مثل الطاقات المولدة من الشمس والرياح والمياه والهيدروجين الأخضر، للوصول إلى ١٠ آلاف ميجاوات من القدرات الكهربائية المختلفة، موضحاً أن هذه الطاقة النظيفة سيعتمد عليها قطاع النقل في مصر؛ مثل القطار السريع، وكل ذلك يزيد من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات المتجددة وكذلك التنافسية.

وأكد الخياط أنه تم توقيع ٢٣ مذكرة للتفاهم؛ تحول ٩ منها إلى إطارية لإتاحة ٥ آلاف كيلومتر مربع وكذلك إضافة ٢٥ ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، ويجري حاليًّا إضافة ١٠ آلاف متر مربع بمنطقة الصعيد، والذي يتواكب مع استراتيجية الدولة لتنمية صعيد مصر بجذب الاستثمارات بمشروعات الطاقة المتجددة بشراكة مع القطاع الخاص.