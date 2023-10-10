شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 42 حزبا يجتمعون لمناقشة دور الأحزاب فى العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا اجتماعا اليوم الثلاثاء، لوضع خطة بشأن الانتخابات الرئاسية وحث المواطنين علي المشاركة في العملية الإنتخابية.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن جميع أحزاب التحالف تجتمع اليوم الثلاثاء بالمقر الرئيسي للتحالف بحزب إرادة جيل، وذلك لمناقشة دورهم كتحالف في انتخابات الرئاسة 2024.

وأشار مطر، إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتلخص في بحث دور أحزاب التحالف في المرحلة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، ومناقشة أهمية الأمن والأمان للدولة من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلي دراسة بيان الاتحاد الأوروبي وأسباب تركيزه علي الدولة المصرية، بجانب هذه المحاور ما يستجد من أعمال.

وأكد "مطر" أن جميع الأحزاب الكائنة بتحالف الأحزاب والتي تصل لـ 42 حزبا سياسيا أعلنوا جميعا دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة، كما أن ممثلي التحالف في مجلسي النواب والشيوخ وقعوا نماذج تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسى.