شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الهيئة العليا لحزب الوفد تناقش خطة دعم عبد السند يمامة فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا لها غدا الأربعاء، وذلك لمناقشة خطة عمل الدكتور عبد السند يمامة المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية وعرض برنامجه الانتخابى على الهيئة العليا.

من جانبه قال الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث الرسمي باسم الحملة، أن الاجتماع يناقش تشكيل الهيكل الكامل للحملة وتحديد المدير التنفيذي لها كما يناقش خطة انتشار الوفد في جميع المحافظات وكذلك تحديد مواعيد المؤتمرات الانتخابية التي يعقدها الدكتور عبد السند يمامة خلال الفترة المقبلة.

كان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية للهيئة الوطنية أمس الإثنين، بعد استيفاء شرط الحصول على 20 نموذج تزكية من نواب البرلمان ، إذ حصل الدكتور عبد السند يمامة على 27 نموذج تزكية موقع من نواب المجلس.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في أن يقوم المرشح أو وكيله بتسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية أو 25 ألف تأييد من المواطنين التي تم تجميعها في مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري، كشرط أساسي للتقديم، ثم يسحب نموذج الترشح وملء البيانات.