شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تُدشن يوما تضامنيا مع الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم نقابة الصحفيين المصريين غدًا (الأربعاء)، يومًا تضامنيًّا مع الشعب الفلسطينى البطل الذى يدافع عن أرضه المحتلة ووطنه المسلوب من القتلة المجرمين، تضامنًا مع شعبنا الفلسطينى المقاوم ضد إجرام آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة التى تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقى الأوطان؛

يبدأ اليوم التضامنى فى الثالثة عصرًا، ويشارك الصحفيون خلاله فى الفعاليات التالية:

أولًا- تأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطينى المقاوم من جرائم وحشية وهجمات بربرية بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء فى "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.

ثانيًا- معرض للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى المقاوم وجرائم الصهاينة المحتلين.

ثالثًا- دعوة السفير الفلسطينى لحضور مؤتمر يتحدث خلاله ممثلون عن السفارة الفلسطينية بالإضافة إلى لقاء فنى وشعرى يتضمن عرض فيلم عن القضية الفلسطينية.

كما تعلن النقابة عن اتخاذ عدد من الإجراءات بينها:

1- تفعيل لجنة الإغاثة ودعم الشعب الفلسطينى، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع النقابات الشقيقة ومؤسسات المجتمع المدنى وكل القوى الوطنية الداعمة للأشقاء فى فلسطين المحتلة، خصوصًا بعد إعلان الاحتلال الصهيونى حالة الحرب وتصاعد الهجمة الوحشية البربرية ضد الشعب الفلسطينى فى غزة.

2- العمل على إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى نقابة الصحفيين، ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، على أن يُخصَّص دخل ما يتم التبرع به لصالح أسر الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين وكذلك لدعم الهلال الأحمر الفلسطينى، كبادرة رمزية للتضامن مع أهلنا فى غزة بعد العدوان الصهيونى على القطاع.

3- تتواصل نقابة الصحفيين المصريين مع نظيرتها الفلسطينية والجهات المعنية لمتابعة حالة المصابين للمساهمة فى تسهيل إجراءات نقلهم لتلقى العلاج فى مصر، والتواصل مع الجهات كافة لتقديم التسهيلات لهم.

4- الإعداد لحملة تبرع بالدم فى مبنى النقابة لصالح الجرحى الفلسطينيين فى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر، على أن يتم الإعلان عن موعدها فى أقرب وقت ممكن.

5- تدشين لجنة لرصد وتوثيق الانتهاكات التى ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى، على أن يكون من بين مهامها التواصل مع اتحادات الصحفيين العربية والدولية والمنظمات العاملة فى مجال حرية الصحافة، لفضح جرائم الاحتلال الصهيونى ضد الصحفيين الفلسطينيين بعد ارتفاع عدد الشهداء إلى ٧ صحفيين وتزايد أعداد المصابين، واستهداف المقرات الإعلامية وطواقم التصوير.

والنقابة إذ تشدد على إدانتها الغارات التى تشنها قوات جيش الاحتلال الصهيونى، والتى أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، وهدم عشرات المنازل فى قطاع غزة، فإنها تُعيد تأكيد دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطينى فى المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التى كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية، كما توجِّه التحية والتقدير للمقاومة الفلسطينية البطلة فى كل خطواتها لاستعادة الحق الفلسطيني.