حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم: جميع قادة الائتلاف وافقوا على إقامة حكومة طوارئ قومية

أعلن حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم، أنّ "جميع قادة الائتلاف وافقوا على إقامة حكومة طوارئ قومية". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتانياهو أعلن دعوته المعارضة، أمس الاثنين، لتشكيل حكومة طوارئ في ظل عملية "طوفان الأقصى"، من دون فرض شروط مسبقة، كما حدث في الحكومة التي تشكلت إبان حرب عام 1967.

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