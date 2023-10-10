الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 187500 شخص في قطاع غزّة منذ السبت

​​​​​​​تسببت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزّة منذ يوم السبت بنزوح أكثر من 187500 شخص داخل قطاع غزّة، على ما ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وذكر الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه، خلال إحاطة صحافية في جنيف، أنّه "ارتفع عدد النازحين بشكل كبير في قطاع غزة، حيث وصل إلى أكثر من 187500 شخص منذ السبت. يلجأ معظمهم إلى مدارس (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا".

هذا، وأطلقت حركة "حماس" يوم السبت عملية "طوفان الأقصى"، التي تخللها إطلاق صواريخ وتسلل إلى مستوطنات غلاف غزّة.