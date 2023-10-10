الجيش الإسرائيلي: نؤكد عدم وجود دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان غزة نحو الأراضي المصرية

أكّد الجيش الإسرائيلي، في تصريح، أنّه "لا توجد أيّ دعوة إسرائيلية رسمية لتوجيه سكان قطاع غزة نحو الأراضي المصرية".

وفي وقت سابق، وجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اللواء أحمد العوضي، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حيث أشار إلى أنّ "مصر لن تسمح بأى عناصر للجوء إلى سيناء أو اللجوء إلى الأراضي المصرية ومخطط بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يفلح ومصر لن تسمح بأن يكون الحل في القضية الفلسطينية يكون على حساب مصر".

وكانت قناة القاهرة الإخبارية قد نقلت عن مصادر أمنية مصرية قولها إنّ "هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخيرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم".

وحذّرت المصادر من "المخاطر المحيطة بتداعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وأن هناك بعض الأطراف والقوى تخدم مخطط الاحتلال، وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتزكية أطروحات فاسدة تاريخيا وسياسيا سعى الاحتلال لطرحها على مدار الصراع العربي الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، وهو الأمر الذي تصدت له مصر، وستتصدى له ورفضه الاجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة، واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن".