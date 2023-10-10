اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ "ابتزاز" حركة "حماس" الفلسطينية بـ"المحتجزين غير مقبول"، مؤكدًا دعمه "العمليات الدفاعية الإسرائيلية". ولفت، في تصريح، إلى أنّ "إشادة إيران بهجوم حماس غير مقبولة">

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: ابتزاز "حماس" بالمحتجزين غير مقبول وندعم العمليات "الدفاعية" الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.