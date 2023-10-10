الكرملين: روسيا على اتصال مع السلطة الفلسطينية بشأن وجود رهائن روس لدى "حماس"

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ روسيا على اتصال بالسلطة الفلسطينية لمعرفة ما إذا كان هناك مواطنون روس بين الرهائن لدى حركة "حماس" الفلسطينية.
وفي تصريح له، لفت إلى "أننا على اتصال مع الفلسطينيين، وبالفعل كانت هناك معلومات تفيد بوجود أشخاص مزعومين يحملون الجنسية الروسية من بين الرهائن. وتجري الاتصالات اللازمة لمعرفة ما إذا كان هذا صحيحًا أم لا، وما هو مصير هؤلاء".
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