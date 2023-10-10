منظمة الصحة العالمية طلبت فتح ممرّ إنساني إلى قطاع غزّة المحاصر

طلبت منظمة الصحة العالمية فتح ممرّ إنساني إلى قطاع غزّة المحاصر، والذي يتعرض لقصف إسرائيلي بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس. واشار ناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة صحافية في جنيف الى "إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان"، لافتا إلى أن "المنظمة تجري محادثات مع مختلف الأطراف".

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