صحيفة كورية شمالية رسمية: الصراع بين حماس وإسرائيل نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية

ذكرت صحيفة كورية شمالية رسمية أنّ عملية "طوفان الأقصى" هي "نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".

ويمثل هذا الانتقاد أول رد فعل لبيونغ يانغ على الصراع الحالي، بعد أن شنت حركة "حماس" عمليتها التي شملت تسللًا إلى المستوطنات وقصف صواريخ واحتجاز رهائين إسرائيليين، يوم السبت الماضي، وشنت تل أبيب ضربات ضدها ردا على العملية.

وأوضحت صحيفة "رودونغ سينمون"، الناطقة بلسان "حزب العمال" الحاكم في كوريا الشمالية، في مقال، دون أن تحدد الجانب الذي شن الهجمات: "لقد وقع صراع مسلح واسع النطاق بين "حماس" الفلسطينية وإسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ "المجتمع الدولي يعتبر الصراع نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني"، موضحة أن "الحل الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة".