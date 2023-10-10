سفير إيران بحث مع ممثل "حماس" في لبنان عملية "طوفان الأقصى": ندعم الشعب الفلسطيني ومقاومته

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني، وفداً من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، في مقر السفارة الإيرانية في بيروت.

ووضع ممثل الحركة، السفير بمجريات عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن "المقاومة أطلقت هذه المعركة كردّة فعل على العدوان المستمر من قبل الاحتلال على المسجد الأقصى، وتمادي الاحتلال في إجرامه في كافة الأراضي الفلسطينية"، مؤكداً أن "المقاومة الفلسطينية استطاعت نسف أكذوبة الجيش الذي لا يقهر، وأذلّت جيش الاحتلال وحكومة الإرهاب الفاشية".

من جهته، اشاد السفير الإيراني، بأداء "المقاومة الفلسطينية الأسطوري، معتبراً أن ما جرى يمثّل هزيمة كبيرة لجيش الاحتلال، مؤكداً دعم الجمهورية الإسلامية في إيران للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة، ووقوفها إلى جانبها في هذه المعركة".

وعبّر الجانبان عن إدانة الجرائم التي يتركبها الاحتلال في قطاع غزة، داعين دول العالم إلى وقف العدوان والقصف الهمجي على قطاع غزة، ووقف مجازر الإبادة التي يتركبها الاحتلال بحق المدنيين العزل في القطاع، كما دعيا منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى اتّخاذ موقف داعم للشعب الفلسطيني ومستنكر للعدوان الصهيوني على قطاع غزّة، ودعيا أيضاً الشعوب العربية والإسلامية إلى تكثيف الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته.