ميقاتي التقى عثمان وصليبا والبيسري والشامي وسفيرَي مصر وألمانيا

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي، مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري. كما التقى المدير العام لأمن الدولة اللّواء أنطوان صليبا، والمدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان.
واستقبل ميقاتي أيضًا السّفير المصري في لبنان ياسر علوي، في زيارة وداعيّة، وسفير ألمانيا كورت جورج شتوكل.
واجتمع كذلك مع نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي.
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