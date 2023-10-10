ميقاتي التقى عثمان وصليبا والبيسري والشامي وسفيرَي مصر وألمانيا

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في السّراي الحكومي، مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء ​الياس البيسري​. كما التقى المدير العام لأمن الدولة اللّواء أنطوان صليبا، والمدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​عماد عثمان​.

واستقبل ميقاتي أيضًا السّفير المصري في لبنان ​ياسر علوي​، في زيارة وداعيّة، وسفير ألمانيا كورت جورج شتوكل.

واجتمع كذلك مع نائب رئيس الوزراء ​سعادة الشامي​.