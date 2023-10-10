اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه من مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط في مطار بيروت الدولي، الى "ان الخروق الجوية من قبل العدو الاسرائيلي على كامل الأراضي اللبنانية، وبناء على تقرير لقيادة الجيش اللبناني، فإنه وخلال آخر عشر سنوات، هناك عشرة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين خرقا جويا، ومنها على سبيل المثال في عام 2019 وصلت الخروق الى 344 خرقا فوق مدينة بيروت والمطار. وطبعا فإن صناع القرار في الطيران المدني يدركون ما خطورة ما يقوم به العدو الاسرائيلي فوق مطار بيروت الدولي، وبمعدل وسطي يوجد فوق مدينة بيروت والمطار وليعلم العالم أجمع حوالي 144 خرقا سنويا".

كانت هذه تفاصيل خبر حمية: صناع القرار في الطيران المدني يدركون ما خطورة الخروق الجوية الاسرائيلية فوق بيروت والمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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