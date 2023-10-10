"النشرة": تحليق لمروحية تابعة لليونيفيل فوق الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، عن أن "في هذا الوقت يسجل تحليقا لمروحية تابعة لقوات اليونيفيل فوق الخط الأزرق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وتنفذ هذه المرورية طلعات استكشافية على علو منخفض فوق محاور ابل السقي الوزاني الغجر، مرتفعات رويسات العلم بركة بعثائيل خراج كفرشوبا وصولا حتى بركة النقار ومنشورات حرمون خراج بلدة شبعا".

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