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للمرة الثانية .. قصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري

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الشارقة - اميمة ياسر -  

صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أعادت قصف بوابة معبر رفح بين الجانبين الفلسطيني والمصري بعد إصلاحها يوم أمس، ما يمنع مغادرة ووصول المسافرين.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية وغارات جوية مكثفة على قطاع غزة، ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية.

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، أن بلاده صعدت إجراءاتها ضد القطاع إلى حصار كامل يشمل حظر دخول الغذاء والوقود.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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