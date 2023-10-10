شكرا لقرائتكم خبر عن لمكافحة التهريب.. مناورات بحرية بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول - أ ف ب

اختتمت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورات بحرية، الثلاثاء، تضمنت محاكاة لاعتراض سفن تهريب كورية شمالية، حسب ما أعلنت البحرية في سيؤول.

والمناورات التي استمرت يومين هي الأولى من نوعها في سبع سنوات، وجاءت في وقت تعزز الدول الثلاث تعاونها في مواجهة تهديدات بيونغ يانغ.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان، إن التدريبات هدفت إلى تعزيز الردع والرد على التهديدات النووية والصاروخية المتصاعدة مؤخراً لكوريا الشمالية.

وأضافت أن التدريبات هي متابعة للاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة في آب/أغسطس الماضي، بهدف تشكيل جبهة موحدة أمام كوريا الشمالية التي تزداد عدوانية.

وشاركت في التدريبات قبالة سواحل جزيرة جيجو المدمرة الكورية الجنوبية يولغوك يي-ا المجهزة بنظام إيجيس، وحاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان والمدمرة اليابانية جي إس هيوجا، وسفن أخرى.

وستقوم حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالطاقة النووية وسفن أخرى من مجموعتها الضاربة، بزيارة لخمسة أيام لمرفأ بوسان جنوبي كوريا الجنوبية، حسب ما قالت وزارة الدفاع.

وأمام إجراء كوريا الشمالية تجارب صاروخية غير مسبوقة، تبذل حكومة الرئيس المحافظ يون سوك يول جهوداً لتحسين العلاقات المتوترة تاريخياً مع اليابان، الحاكم الاستعماري السابق للبلاد.

وفي آب/أغسطس، شارك يون ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن في كامب ديفيد، واتفق القادة على خطة تمتد على عدة سنوات لإجراء تدريبات مشتركة منتظمة.

واتفقوا أيضاً على تشارك بيانات في الوقت الحقيقي حول كوريا الشمالية.

وكانت قمة كامب ديفيد أول لقاء منفرد بين القادة الثلاثة وليس على هامش فعاليات أكبر.

وسارع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للتنديد بخطط إجراء مناورات ثلاثية معتبراً أن زعماء العصابات جعلوا المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية أكثر مياه غير مستقرة مع خطر نشوب حرب نووية.

وتعهدت بيونغ يانغ بإطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري ووضعه في المدار هذا الشهر، بعد محاولتين فاشلتين سابقتين، كانت آخرهما في آب/أغسطس.