شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: أمريكا تستعد لإجراء تجارب نووية في نيفادا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله، الثلاثاء، إن روسيا لاحظت مؤشرات على أن الولايات المتحدة تستعد لإجراء تجارب نووية في ولاية نيفادا.

وأضافت الوكالة نقلاً عن ريابكوف قوله في وقت سابق إن روسيا لن تستأنف التجارب النووية إلا عندما تفعل الولايات المتحدة نفس الشيء.

وفي نهاية أغسطس الماضي، أفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الولايات المتحدة ستختبر رؤوسها الحربية النووية الجديدة، عاجلاً أم آجلا.

وقال نائب ممثل روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أندريه بيلوسوف، إن انخراط الولايات المتحدة في صيانة موقع التجارب النووية في نيفادا يظهر أنها لا تنوي التوقف عن اختبار القنابل النووية، على الرغم من التصويت بالإجماع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الصدد.

وأضاف: «نود أن نلفت الانتباه إلى أن الولايات المتحدة تعمل على تحسين وصيانة البنية التحتية الخاصة بموقع التجارب النووية في نيفادا، وتبقيها في حالة استعداد تشغيلي كامل، ومن هنا يمكن اعتبار هذا النهج دليلاً مباشراً على نوايا واشنطن».