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ما هو “الخفاش الطائر” سلاح الفصائل الفلسطينية في الهجوم على إسرائيل؟.. إليك التفاصيل

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن هوية الخفاش الطائر الذي استخدمته المقاومة الفلسطينية في الهجوم على إسرائيل.

وذكرت أنه بعد الهجوم المفاجئ على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، تم طرح العديد من الاستفسارات حول تطور سلاح وخطط الفصائل الفلسطينية على الرغم من محدودية القدرات التي تمتلكها.

وبينت أن “الخفاش الطائر” عبارة عن باراشوت مزود بأجنحة نايلون قابلة للنفخ لتوفير المرونة بالتوجيه والسرعة.

وأفادت بأن الخفاش الطائر مزود بمحرك ومروحة خلفية لمنحها قوة دفع أثناء الطيران، حيث تبلغ سرعتها نحو 56 كم في الساعة الواحدة، ويمكنها الطيران على ارتفاع 450 مترا.

وأوضحت أنه يمكن التحكم بالآلية بواسطة الراكب المظلي، حيث إنها آلية رياضية تستخدم لأغراض عسكرية في 3 جيوش عربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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