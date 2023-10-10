باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: إسرائيل تريد استخدام قوة نارية لكسر ظهر حماس لأنها تعتقد أن الحركة عقبة أساسية في طريق السلام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات “حسين عبد الحسين”، أن إسرائيل تريد استخدام قوة نارية كبيرة في قطاع غزة من أجل القضاء على حركة حماس.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن إسرائيل تريد كسر ظهر حماس لأنها تعتقد أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس هي العقبة الأساسية في طريق السلام.

وبين أن القصف الإسرائيلي لقطاع عزة استهدف الأبنية المدنية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، مؤكدا أن إسرائيل ترتكب مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.