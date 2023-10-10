كاتب سياسي: انفلات إجرامي لإسرائيل في قصفها على غزة.. وأمريكا غير قادرة على لعب دور الوسيط لأنها شريك في العدوان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “خليل شاهين”، أن إسرائيل تمارس دورا إجراميا خلال هجومها العنيف على المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تلعب دور الوسيط في الحرب القائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لأنها شريك رئيسي في العدوان الإسرائيلي من خلال إمداد الجيش الإسرائيلي بأسلحة وذخائر وطائرات.

وبين أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني من خلال قصف المستشفيات المدنية وتهجير أبناء القطاع، داعيا إلى موقف دولي رادع لتلك الانتهاكات.