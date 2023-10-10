19 شهيدا في مجزرة ارتكبها الاحتلال في خان يونس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استُشهد تسعة عشر فلسطينيا صباح اليوم الثلاثاء، في مجزرة نفذتها طائرات الاحتلال الحربية في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الحربية أغارت على منزل عائلة اللحام في الحي النمساوي في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطنا، وفق “وفا”.

كما استُشهد 8 مواطنين من عائلة واحدة في منطقة بني سهيلا بمدينة خان يونس في غارة إسرائيلية ثانية.

وفي جباليا شمال القطاع، سُجل عدد من الإصابات في غارة على منزل خلف مقر الاتصالات غرب المدينة.