الصحة الفلسطينية: 788 شهيدا و 4100 جريح في عدوان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت وزارة الصحة الفسلطينية، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، والمتواصل منذ يوم السبت الماضي، ارتفعت إلى 788 شهيدا ونحو 4100 جريح.

وأوضحت الوزارة أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 770 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى 4000 جريح، وذلك مع تواصل القصف المكثف على جميع أنحاء القطاع.

وأضافت أن 18 شهيدا ارتقَوا في الضفة الغربية بينهم 3 أطفال، بينما أصيب نحو 100 مواطن، وذلك بعد ارتقاء الشاب محمد ماجد إبراهيم حماد (20 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في مخيم العروب شمال الخليل.