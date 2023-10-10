شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا- هازارد يعلن إعتزاله كرة القدم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد السابق، اعتزال كرة القدم بشكل رسمي في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام.

بيان من إيدين هازارد يعلن اعتزاله كرة القدم

ونشر هازارد عبر حسابه على إنستجرام، صورة له وهو يحمل لقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي، وكتب رسالة أعلن خلالها تعليق حذائه بشكل رسمي.

وقال هازارد صاحب الـ32 عاما في رسالته على إنستجرام: " يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب."

وتابع نجم تشيلسي السابق: "بعد 16 عامًا خضت أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وواصل لاعب الريال: "لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم."

وأكمل هازارد: "خلال مسيرتي كنت محظوظًا بلقاء مديرين ومدربين وزملائي العظماء - شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا".

واستمر: "أريد أيضًا أن أشكر الأندية التي لعبت لها: لوس أنجليس وتشيلسي وريال مدريد، وأشكر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على اختياري للبلجيكي".

ووجه هازارد رسالة إلي عائلته، قال فيها "شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والسيئة."

أكمل: "أخيرًا، شكرًا جزيلًا لكم، يا جماهيري، الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه".

أنهي النجم البلجيكي رسالته قائًلا: "الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة، أراكم خارج الملعب قريبًا يا أصدقائي".

كان ريال مدريد قد قام بفسخ تعاقده مع ريال مدريد، بعدما مر اللاعب بأربعة مواسم كارثية منذ انضمامه إلى الفريق قادما من تشيلسي.

فشل هازارد فى تجربته مع ريال مدريد، والتى بدأت فى صيف عام 2019، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي، فى صفقة تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو، ولكنه لم يقدم المستويات المنتظرة منه مع الفريق الملكي، لتقرر إدارة النادي الصيف الحالي فى فسخ عقده.

خاض هازارد 76 مباراة بقميص ريال مدريد طوال 4 سنوات وأحرز 7 أهداف وصنع 12 هدفًا، بسبب سلسلة الإصابات المتكررة.

وكان هازارد قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا بعد خروج بلجيكا من كأس العالم قطر 2022، بعدما ودع منتخب الشياطين من دور المجموعات.