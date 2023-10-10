شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون: مصر تقدم تجربة نجاح غير مسبوقة فى القضاء على فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ قيام المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس بتسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة الإشهاد على المستوي الذهبي في طريق خلو مصر من فيروس سي بمثابة دليل قاطع على النجاحات والإنجازات المتعددة والكبيرة التى حققتها مصر فى تطوير وتحديث المنظومة الصحية.

كما اعتبر "المنزلاوى"، أن وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى بالإنجاز المذهل بمثابة قصة نجاح وتجربة صناعية مصرية بنسبة 100 % تقدمها مصر كهدية للعالم والدول التى تعانى من انتشار فيروس سى لأخذها كنموذج ناجح للقضاء على هذا المرض الخطير، مشيداً بتأكيد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بأن مصر تعد أول دولة على مستوي العالم تحصل على هذه الشهادة في طريق القضاء على فيروس سي وأن مصر نجحت في تحقيق مستويات متقدمة في القضاء على فيروس سي بعدما كانت من أعلى معدلات دول العالم الإصابة به وأن هذا الانجاز المذهل ليس هو الوحيد بل من حق مصر أن تفخر بتخلصها من الحصبة الالمانية كذلك.

وأكد أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى تحديث وتطوير الصناعات الدوائية خاصة عندما قررت شركات الدواء المصرية تصنيع دواء فيروس سي في مصر مما أدى الى انخفاض ثمن الدواء لحوالي 1500 جنيه مصري لمدة 12 أسبوع بدل من مليون جنيه مشيراً الى أن التجربة المصرية بعد نجاحها أصبحت هناك العديد من دول العالم بصفة عامة والدول الافريقية تتطلع الى الاستفادة من هذه التجربة.

ووجه محمد المنزلاوى تحية لجيش مصر الأبيض بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على ما حققوه من نجاحات مبهرة فى تطبيق جميع المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى فى القطاع الصحى وفى مقدمتها مبادرة " 100 مليون صحة "، والتى كان لها دورها الناجح فى تقديم الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين وفى مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء.

من جانبه، قال النائب عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب، إن إعلان منظمة الصحة العالمية بشكل رسمى خلو مصر من فيروس سى، بمثابة انجاز كبير حققته القيادة السياسية فى القطاع الصحى، مشيراً الى أن قطاع الصحة على وجه التحديد شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة بفضل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير رعاية صحية شاملة للجميع وإطلاق عدد من المبادرات الصحية الرئاسية خلال السنوات الماضية والتى أشادت بها المنظمات الدولية على مستوى العالم.

واعتبر " خضراوى " أن المبادرات الرئاسية حققت نجاحات كبيرة وكانت بمثابة الحل الجذري للقضاء على بعض المشكلات الصحية الصعبة والمزمنة وفى مشكلة فيروس سى، مؤكداً أن حزمة المبادرات الرئاسية جاءت لتحل أزمة نقص الإمكانيات ونجحت الدولة المصرية تحقيق إنجازات كبيرة فى قطاع الصحة لدرجة أن مجلة فوربس الأمريكية تساءلت: لماذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية القضاء على فيروس سى كما فعلت مصر؟" وهذا يؤكد حجم الإنجاز الذى وصلت إليه الدولة المصرية خلال السنوات القليلة السابقة.

ووجه عبد السلام خضراوى التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وأطقم الاطباء والتمريض ورجال الاسعاف على النجاحات الكبيرة التى حققوها تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين المصريين والعرب والافارقة والأجانب من المقيمين داخل مصر.

برلمانى : تجربة مصر للتخلص من فيروس سى غير مسبوقة عالمياً

بدوره أشار النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، إلى أن تسليم منظمة الصحة العالمية للرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة المستوى الذهبي على مسار القضاء على فيروس "سي" في مصر وأن الدولة الأولى في العالم التي تحصل على هذا الإشهاد بعد تحقيقها في زمن قياسي، بمثابة شهادة عالمية كبيرة لمصر بتحقيق إنجاز كبير فى ملف تحديث وتطوير المنظومة الصحية.

كما اعتبر " أمين " أن شهادة منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي بمثابة دليل قاطع على النجاحات الكبيرة التى المبادرات الرئاسية الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي والتى أن الدولة لديها إرادة وقادرة على تحقيق إنجازات عديدة في القطاع الصحي بعد أن تحولت من دولة فيها أكبر معدلات الإصابة بالفيروس إلى دولة خالية من فيروس سي وبأدوية تمت صناعتها داخل مصر.

وقال النائب إن نجاح مصر فى صناعة أدوية مصر للقضاء علي فيروس كورونا يؤكد أن الدولة المصرية سوف تحقق نجاحات كبيرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية داخل مصر مؤكداً أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى والمهم والذى سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الاصناف الدوائية والمستلزمات الطبية ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية لمختلف الاسواق العالمية بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

ووجه النائب أشرف أمين التهنئة للرئيس السيسى والحكومة بصفة عامة ولجيش مصر الابيض بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ولجميع الاطباء واطقم التمريض والعاملين داخل المنظومة الصحية المصرية على هذا الانجاز الكبير الذى حققته مصر كأول دولة على مستوى العالم تتخلص من فيروس سى، مؤكداً أن هذه التجربة المصرية العظيمة غير مسبوقة عالمياً أسعدت كل المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.