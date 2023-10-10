شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للعاملين بالطيران بعنوان "أكتوبر 50 سنة والمتغيرات الإقليمية والتنمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى فى الندوة التثقيفية التى نظمتها الوزارة تحت عنوان "أكتوبر 50 سنة والمتغيرات الإقليمية وحتمية التنمية"، وذلك بحضور لفيف من قيادات الوزارة وعددًا كبير من العاملين بكافة مواقع العمل ومن المستويات الوظيفية المختلفة، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران على رفع الوعى بالهوية الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء والإخلاص فى العمل بين جميع العاملين بالقطاع.

بدأت الندوة بإلقاء الضوء على تاريخ الطيران المدنى المصرى من خلال الاستماع إلى سرد موجز قدمه المهندس طارق أسامة صدقى، حفيد الطيار محمد صدقى أول طيار مصرى يقوم برحلة جوية جريئة مليئة بالمغامرة من برلين إلى القاهرة عبر خلالها إلى أوروبا بطائرته الخاصة واستطاع ذلك بعد إصراره على تعلم الطيران واشترى طائرة صغيرة ألمانية الصنع بمحرك واحد ذات مقعدين ومكشوفة (بدون غطاء زجاجى) لتدخل مصر عصر الطيران المدنى من أوسع أبوابه.

وتم تخليد هذا اليوم ليصبح السادس والعشرين من يناير من كل عام عيدا للطيران المدنى المصرى، وشجعت هذه الخطوة رائد الاقتصاد المصرى طلعت حرب بإنشاء شركة للطيران تتولى أعمال النقل الجوى فى الداخل والخارج وهى شركة مصر للطيران.

كما قدمت الكاتبه الصحفية نشوى الحوفى عرضًا توضيحيًا حول المتغيرات الإقليمية وحتمية التنمية وذكريات انتصارات حرب أكتوبر المجيدة تخليدا بمرور 50 عامًا، وأهمية تعزيز روح الهوية والانتماء مستشهده بدلائل قوية تعود إلى الجذور التاريخية المصرية والتى تعكس إرادة المصريين على تخطى كافة المحن والصعوبات مؤكده على أهمية الحفاظ على مكتسبات الوطن، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التى تؤدى إلى التراخى فى أداء العمل وهدم العقول البناءة.

واستعرضت "الحوفي" التحديات والمؤامرات التى تعرضت لها مصر على مر العصور والتأكيد على ضرورة استقراء التاريخ وتحليل الأحداث كى لا نكرر اخطاء الماضى ونستطيع حماية مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة كما تم استعراض الأحداث العالمية الجارية ودور الدولة فى تنمية البنية التحتية التى هى أساس الاستثمار لافتة إلى أن تحقيق الأحلام يحتاج إلى إرادة وعزيمة قوية، مؤكدة على ضرورة الإلتفاف خلف القيادة السياسية الواعية من خلال تنظيم مثل تلك اللقاءات والندوات الثقافية بشكل دورى لتحقيق أهداف الانتماء والولاء للوطن.

كما استعرضت ذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتى تعد أسطورة تاريخية تدرس للعالم تبرهن على بسالة وإخلاص المصريين جيشًا وشعبا، فى ملحمة متكاملة صنعها رجال القوات المسلحة البواسل بدمائهم الذكية لإستعادة أراضى الوطن الغالية.

وخلال الندوة،، قدم وزير الطيران المدنى الشكر لـ"الحوفي" على عرضها المتميز الذى أثرى جميع الحضور وساهم فى التوعية الوطنية فى ظل تسارع المتغيرات الإقليمية والدولية المؤثرة على أداء العاملين فى كافة المؤسسات.

كما أكد الفريق محمد عباس حلمى فى كلمته التى ألقاها خلال الندوة على أهمية التوعية بالتحديات التى تواجهها الدولة والإنجازات الضخمة التى تحققت فى مصر فى التسع سنوات الأخيرة، وإلقاء الضوء على ما تم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية على كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران المدنى قد واجه العديد من التحديات والأزمات ورغم ذلك استطاع مواجهتها والخروج منها من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتحديث.

وأوضح وزير الطيران، أن المؤشرات المالية لهذا العام قد حققت نتائج إيجابية وهو ما تم بفضل جهود جميع العاملين فى قطاع الطيران المدنى مؤكدا أننا نبنى على ما قدمه السابقون بمواصلة أعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة المطارات المصرية والتى جاء من بينها طرح مشروع إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة الدولى تصل طاقته الإستيعابية إلى 30 مليون راكب سنويًا وكذلك مشروع إنشاء قرية بضائع لوجيستية تقع فى حيز نطاق المطار هذا بالاضافة إلى طرح العديد من المشروعات الجديدة والتى من بينها مشروع إنشاء مبنى جديد للركاب بمطار الغردقة الدولى ليسع 7.5 مليون راكب سنويا مما يسهم فى استيعاب الزيادة المتوقعة فى الحركة الجوية الوافدة إلى مصر، فضلًا عن مواصلة خطة الشركة الوطنية مصر للطيران نحو تحديث أسطولها الجوى وفتح عددا من النقاط حول العالم والخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة فى قارة أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وفى هذا السياق أكد الوزير على كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالشركة، مشيرًا إلى إشادة شركات الخبرة الأجنبية بمنهجية العاملين بشركة مصر للطيران ونجاحهم فى تحديد نقاط التشغيل والخطوط الجديدة ذات جدوى اقتصادية داعمة للإيرادات، فضلًا عن تطوير أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية.

هذا وأشار وزير الطيران المدنى إلى ضرورة دعم الجهود الفعالة لجميع الشركات التابعة كما حث جميع العاملين على التكاتف والترابط فيما بينهم وتحقيق الكفاءة المطلوبة فى التشغيل وبذل مزيد من الجهد بكل جد واخلاص من أجل النهوض والإرتقاء بمكانة قطاع الطيران المدنى المصرى وبما يسهم فى تعزيز العوائد الاقتصادية ويدعم المشروعات التنموية الجديدة، ويعظم الإيرادات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل بما يتناسب مع القدرات التنافسية فى مجال النقل الجوي.

وخلال اللقاء حرص وزير الطيران على الاستماع إلى الافكار والمقترحات المقدمة من العاملين والتى تهدف إلى تشجيع التفكير الإبداعى والابتكار من أجل تطوير منظومة قطاع الطيران المدنى، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كافة المقترحات الهادفة ومدى امكانية تطبيقها على أرض الواقع.

كما شملت فعاليات الندوة قيام وزير الطيران المدنى بتكريم بعض النماذج المتميزة من العاملين بالقطاع الذين ساهموا بأدائهم المشرف وكفاءتهم العالية وأثروا بشكل إيجابى وواضح فى تحسين وتطوير منظومه العمل بكافة أنشطه القطاع.