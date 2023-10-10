اشار وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان الى ان "المقاومة الفلسطينية تصنع وتنتج بنفسها الصواريخ والمسيرات في غزة المحاصرة"، لافتا الى ان "قادة المقاومة أكدوا لنا أن أي شيء سيكون ممكنا في حال تخطت إسرائيل الخطوط الحمراء".

كانت هذه تفاصيل خبر عبد اللهيان: قادة المقاومة أكدوا لنا أن أي شيء سيكون ممكنا في حال تخطت إسرائيل الخطوط الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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