بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب مع سفير بريطانيا هاميش كويل، في التطورات الاقليمية في غزة ولبنان.
وشدد السفير البريطاني على "اهمية عدم إنجرار لبنان الى الصراع وبقائه بعيدا منه".
وعرض بوحبيب مع سفير قطر لدى لبنان ناصر القحطاني الجهود القطرية لمساعدة لبنان، وانتخاب رئيس للجمهورية، كذلك تم البحث في الإعتداءات الاسرائيلية على غزة.
وبحث بوحبيب مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث التطورات الاخيرة في الجنوب اللبناني وغزة. كما اطّلعت فرونتسكا من بو حبيب على نتائج زيارته الاخيرة الى نيويورك.
وكان بوحبيب التقى سفيرة اليونان كاترين فونتولاكي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير بريطانيا التقى بوحبيب: لعدم إنجرار لبنان إلى الصراع في غزّو وبقائه بعيدا منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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