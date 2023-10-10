سفير بريطانيا التقى بوحبيب: لعدم إنجرار لبنان إلى الصراع في غزّو وبقائه بعيدا منه

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب مع سفير بريطانيا هاميش كويل، في التطورات الاقليمية في غزة ولبنان.

وشدد السفير البريطاني على "اهمية عدم إنجرار لبنان الى الصراع وبقائه بعيدا منه".

وعرض بوحبيب مع سفير قطر لدى لبنان ناصر القحطاني الجهود القطرية لمساعدة لبنان، وانتخاب رئيس للجمهورية، كذلك تم البحث في الإعتداءات الاسرائيلية على غزة.

وبحث بوحبيب مع المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث التطورات الاخيرة في الجنوب اللبناني وغزة. كما اطّلعت فرونتسكا من بو حبيب على نتائج زيارته الاخيرة الى نيويورك.

وكان بوحبيب التقى سفيرة اليونان كاترين فونتولاكي في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الديبلوماسية في لبنان.