استنفار لجنود الجيش الإسرائيلي وانتشار للجيش اللبناني عند الحدود الجنوبية وسط هدوء حذر

تشهد الحدود اللبنانية الجنوبية استنفار لدى جنود الجيش الإسرائيلي وانتشار للجيش اللبناني من الجانب اللبناني، فيما يسود الهدوء الحذر الموقع.

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