الخارجية البريطانية نصحت مواطنيها بالسفر للبنان فقط عند الضرورة وعدم التوجه لبعض مناطق الجنوب

وزّعت السفارة البريطانية في بيروت بيان" تحديث نصيحة السفر إلى لبنان"، مشيرة إلى أنّ وزارة وزارة الخارجية والتنمية البريطانية تنصح بالسفر إلى لبنان فقط عند الضرورة، وعدم الذهاب إلى بعض المناطق في جنوب لبنان".

ولفتت إلى أنّه "على المواطنين البريطانيين السفر إلى لبنان فقط إذا كان سفرهم ضروريًا. وننصح الآن بعدم الذهاب إلى منطقة جنوب نهر الليطاني، التي تشمل أوتوستراد الناقورة - صور - صيدا - بيروت والمناطق الواقعة غربه".

وشددت على أنّه "بالإضافة إلى ذلك، نواصل التحذير من الذهاب إلى منطقة الهرمل، بما فيها مدن عرسال ورأس بعلبك والقاع واللبوة والنحلة، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو ضمن مسافة 5 كيلومترات من الحدود مع سوريا"، مؤكدة "أننا نبقي نصائح السفر الخاصة بنا قيد المراجعة المستمرة. والوضع لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور بدون سابق إنذار".

وأكّدت أنّ "فريق العمل القنصلي يواصل تقديم المساعدة للمواطنين البريطانيين في لبنان على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع".