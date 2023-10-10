عثمان: تاريخ لبنان وفرنسا تحكمه العلاقات المتينة ومن هذا المنطلق نتوحد بالتعاون الأمني بين البلدين

ذكر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أنّ "معهد قوى الأمن الداخلي وصل إلى مستوى متقدم في التدريب، بحيث بات يستطيع أن يخرج ضباطا وعناصر قادرين على تنفيذ أصعب المهمات وأدقها، وأكثرها تطلبا للخبرة والتقنية".

كلام عثمان جاء خلال رعايته حفل تخريج الدفعة الثانية من ضباط من قوى الامن الداخلي ومن الجيش اللبناني والأمن العام وأمن الدولة، تابعوا برنامج الماجستير M2 في العلوم الأمنية ضمن اتفاقية الشراكة مع جامعة Jean Moulin Lyon3 الفرنسية، في معهد قوى الأمن الداخلي/ عرمون.

وأوضح أنّ "تاريخ لبنان وفرنسا تاريخ متصل لا ينقطع، تحكمه العلاقات المتينة والطيبة، ومن هذا المنطلق نتوحد في التعاون الأمني بين البلدين، وفق ما ننهجه في إستراتيجيتنا "معا نحو مجتمع أكثر أمانا" ليتجسد شراكة حقيقية مع المواطنين، وفق مفهوم الشرطة المجتمعية. وإذا كان العلم هو الطريق الضامن لإعداد مستقبل واعد، فنحن أكثر المشجعين على تزويده لعناصرنا في معهد قوى الأمن الداخلي،على قاعدة التعليم المستمر".

من جهته، ذكر السفير الفرنسي الذي حضر الحفل أنّ "هذا الحفل هو دليل جديد على دعم فرنسا لقوى الامن الداخلي في هذه الفترة الصعبة جدا، والذي اظهرت خلالها قوى الامن الداخلي بانها دائما على جهوزية بالرغم من الظروف المادية واليومية الدراماتيكية. كونوا على ثقة بأننا سوف ندعمكم وباننا سوف نوليكم ثقتنا دائما".