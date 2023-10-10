الخطيب التقى سفير فرنسا: نحمّل الدول الغربية مسؤولية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وإرهاب

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس السفير الفرنسي الجديد في لبنان ايرفيه ماغرو، في زيارة تعارفية جرى خلالها التباحث في تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

أعرب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، خلال لقائه سفير فرنسا ايرفيه ماغرو، عن شكره لفرنسا على "مبادرتها في حل الأزمة الرئاسية في لبنان الذي يمرّ بظروف معقّدة، نأمل أن تسهم الجهود بالخروج منها بأقرب وقت".

ورأى أنّ "المشكلة اللبنانية مفتعلة من النظام الطائفي الذي يهين الانسان ويتسبب بالأزمات والمشاكل، ونعتبر ان اللبنانيين أخوة ولا توجد عداوة بينهم، ونحن لسنا جزءاً من الصراع الديني وتطييف ومذهبة ال​سياسة​".

إلى ذلك، أكّد الخطيب أنّ "الكيان الصهيوني الغاصب مسؤول عن كل الأزمات والنكبات في المنطقة، فهو شرّد الفلسطينيين من أرضهم وارتكب المجازر بحقهم، وإذا لم تحل القضية الفلسطينية بعدل وإنصاف لن تستقر المنطقة".

وحمّل الدول الغربية "مسؤولية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر وإرهاب وتجويع وقطع للمياه والكهرباء، بما يجعلهم شركاء في ظلم الشعب الفلسطيني، فيما المطلوب ان ينظروا بعين العدالة في القضية الفلسطينية ولا سيما أن العرب والمسلمين يريدون أفضل العلاقات مع الغرب وأوروبا".