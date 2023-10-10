شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات رئاسية في ليبيريا وويا أبرز المرشحين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونروفيا - أ ف ب

بدأ الليبيريون التصويت، الثلاثاء، في انتخابات يواجه فيها الرئيس المنتهية ولايته جورج ويا 19 منافساً ويبدو المرشح الأوفر حظاً للفوز بها.

ودُعي أكثر من 2,4 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في البلد الصغير الناطق بالإنجليزية الواقع في غرب إفريقيا والذي يحلم بالتنمية والسلام بعد سنوات من الحروب وتفشي الأوبئة، وإضافة إلى الرئيس، سيختار الليبيريون نوابهم و15 عضواً في مجلس الشيوخ.

واحتشد مئات أمام مراكز الاقتراع في العاصمة مونروفيا اعتباراً من السابعة صباحاً، قبل ساعة من فتحها، حسبما أفاد مراسلو وكالة «فرانس برس».

وتظل مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السادسة مساء، وستبدأ اللجنة الانتخابية الوطنية في إعلان النتائج اعتباراً من الأربعاء مع تقدم عملية الفرز، وستعلن النتائج النهائية في غضون 15 يوماً.

وهذه الانتخابات هي الأولى التي تنظم دون حضور بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا التي أنشئت عام 2003 لضمان السلام بعد الحروب الأهلية التي خلفت أكثر من 250 ألف قتيل بين عامي 1989 و2003 ولا تزال ذكراها حية.