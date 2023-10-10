شكرا لقرائتكم خبر عن 14000 نازح في بورما بسبب الفيضانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باغو - أ ف ب

سعى أهالي مدينة باغو التي اجتاحتها فيضانات في بورما، إلى إنقاذ مواد غذائية ومقتنيات من منازلهم الغارقة بالمياه الثلاثاء، بعدما تسببت أمطار غير مسبوقة بفيضانات قالت السلطات إنها شردت 14,000 شخص.

وعادة ما يحمل فصل الأمطار تساقطات غزيرة إلى الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، لكن العلماء يحذرون من أن التغير المناخي لأسباب ناجمة عن البشر، يجعل ظواهر الطقس أكثر شدة.

في مدينة باغو شرق بورما، عبر الأهالي الطرق الغارقة بالمياه التي وصلت إلى مستوى الخصر، سيراً وفي قوارب أو إطارات مطاطية.

وأفادت السلطات الأحد، بأن 300 ملم من المياه هطلت في الساعات الـ24 الماضية في منطقة باغو شمال شرق رانغون، في معدلات قياسية لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

وتواصل هطول الأمطار ليل الاثنين.

وذكرت شبكة البث الرسمي «إم آر تي في» أن 14,000 شخص نزحوا في أنحاء منطقة باغو، ولجأ نحو 5600 شخص إلى مراكز إيواء حكومية مؤقتة، بحسب صحيفة غلوبال نيو لايت أوف ميانمار الحكومية.

وغمرت المياه الطوابق السفلى لمستشفى باغو الحكومي، حسب ما قال أحد الأهالي للصحيفة، وتوقفت ثلاث خدمات اتصالات من أصل أربع في المنطقة عن العمل.

بدأت الفيضانات في تموز/يوليو وطالت تسع ولايات ومناطق من بينها راخين وكاشين وكارن ومون وتشين.