انت الان تتابع خبر غزة تصبح محاصرة رسمياً.. مصر تقرر اغلاق معبر رفح الحدودي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية ان "مصر قررت إغلاق معبر رفح من طرفها حتى إشعار آخر، وشاحنات الوقود المصرية التي كانت قادمة للمستشفيات في غزة تراجعت بعد القصف الإسرائيلي في محيط المعبر".
فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية: "ان إسرائيل هددت مصر بقصف أي شاحنة مساعدات تحاول الدخول إلى غزة من خلال معبر رفح".
ورفح هو المعبر الوحيد بين مصر وغزة، وأدى الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" بدعم أمني من مصر منذ فترة طويلة إلى فرض قيود شديدة على حركة البضائع والأشخاص.
كما طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، فتح ممر إنساني إلى قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس.
وأضاف الوزير في منشور على موقع للتواصل الاجتماعي أعلن فيه قطع المياه "ما كان في الماضي لن يستمر بعد الآن في المستقبل".
وكانت إسرائيل قد فرضت "حصاراً مطبقاً" على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي.
في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.