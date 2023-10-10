انت الان تتابع خبر الوضع لا يمكن التنبؤ به.. بريطانيا تحذر رعاياها من السفر الى لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان: "تحديث نصيحة السفر إلى لبنان"، والذي وزعته السفارة البريطانية في لبنان: "تنصح وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بالسفر إلى لبنان فقط عند الضرورة وعدم الذهاب إلى بعض المناطق في جنوب لبنان".وأضافت: "على المواطنين البريطانيين السفر إلى لبنان فقط إذا كان سفرهم ضروريا. وننصح الآن بعدم الذهاب إلى منطقة جنوب نهر الليطاني، التي تشمل أوتوستراد الناقورة - صور - صيدا - بيروت والمناطق الواقعة غربه. زنواصل التحذير من الذهاب إلى منطقة الهرمل، بما فيها مدن عرسال ورأس بعلبك والقاع واللبوة والنحلة، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو ضمن مسافة 5 كيلومترات من الحدود مع سوريا".

وتابعت الوزارة: "نحن نبقي نصائح السفر الخاصة بنا قيد المراجعة المستمرة. والوضع لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور بدون سابق إنذار".

هذا وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية انتشارا للجيش اللبناني الذي يسير دوريات مشتركة مع قوات "اليونيفيل"، وسط استنفار عسكري للجيش الإسرائيلي.

وشهدت الحدود الجنوبية للبنان، مساء يوم أمس الاثنين تصعيدا بعد أن قتل ضابط إسرائيلي في غارة على الحدود أعلنت كتائب القسام في لبنان مسؤوليتهم عنها.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إن نائب القائد اللفتنانت كولونيل، عليم عبد الله، قتل خلال الغارة.

وردت إسرائيل بقصف على لبنان أدى إلى مقتل 3 عناصر من "حزب الله".

