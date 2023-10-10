نقص إمدادات طبية وانقطاع الكهرباء ونفاد الوقود.. مستشفيات غزة تنزف تحت القصف وتعج بآلاف الجرحى واستهداف مباشر للأطقم الطبية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول القصف الكثيف التي تتعرض له مستشفيات قطاع غزة من قبل الطيران الإسرائيلي.

وذكرت أن مستشفيات قطاع غزة تنزف تحت القصف الإسرائيلي وتعج بآلاف الجرحى بعدما تعرضت للقصف الإسرائيلي.

وبينت أن مستشفيات غزة تعاني من نقص في الإمدادات الطبية الطارئة، بالإضافة إلى انقطاع الكرباء ونفاد الوقود.

وأفادت بأن إسرائيل فرضت حصارا شاملا على قطاع غزة، ما أدى إلى تصعيد تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.