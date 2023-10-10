وزيرة الصحة الفلسطينية: مستمرون في بذل كافة الجهود لإدخال المستلزمات الطبية والإنسانية إلى غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية “مي كيلة”، أن وزارة الصحة ستواصل بذل كافة الجهود لإدخال المستلزمات الطبية والإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن قطاع غزة يعاني من أوضاع إنسانية متدهورة جراء القصف الإسرائيلي غير المنقطع.

وبينت أن القطاع الصحي في غزة يعاني من نقص شديد في المستلزمات الطبية العاجلة لمعاجلة وإسعاف المرضى والمصابين.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة ستبذل كافة الجهود من أجل التخفيف على العاملين في قطاع الصحة في قطاع غزة المحاصر.