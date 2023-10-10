"طوفان الأقصى".. قصف مكثّف على غزة وهنية يتوعد الاحتلال بدفع ثمن باهظ

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، إن العدو الإسرائيلي سيدفع ثمنا باهظا لجرائمه وإرهابه. وفي حين واصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مدينة غزة يشكل مكثّف، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش سيطر بالكامل على منطقة غلاف غزة.



وقال هنية إن الحركة أبلغت الجهات التي تواصلت معها بشأن أسرى العدو أن هذا الملف لن يفتح قبل نهاية المعركة، مشيرا إلى أن عملية طوفان الأقصى فلسطينية القرار والتنفيذ وهذا لا يقلل قناعتنا بوجوب مشاركة كل أبناء أمتنا.



وبيّن أن وحشية الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، في غزة تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات القسام وفصائل المقاومة.



وبينما تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 900، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء إلى 788 والجرحى إلى 4100 جراء الضربات الإسرائيلية منذ بدء معركة طوفان الأقصى.



وفي وقت سابق اليوم، كشف المتحدث العسكري الإسرائيلي أن العمل جار لإغلاق الفتحات والثغرات التي أحدثها أفراد كتائب القسام في السياج الأمني مع غزة فضلا عن ترميم البنى التحتية مثل الكاميرات والمجسات.



يأتي ذلك، بعد يوم كثف فيه الاحتلال قصفا على غزة أوقع عشرات الشهداء كما أحدث دمارا كبيرا في البنى التحتية.



واعتبرت حماس أن مواقف بعض الأطراف الداعمة للاحتلال تشكّل غطاء لتشجيعه في حربه على الشعب الفلسطيني.



ودعت حماس أحرار العالم للنفير تضامنا مع الشعب الفلسطيني ونصرة لقضيته العادلة وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.



ونشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، قائمة جديدة بأسماء قتلاه ضمت 38 جنديا وضباطا آخرين قتلوا منذ بدء المواجهات مع المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 124 قتيلا.



وقد أعلن الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار كامل على القطاع، وقطعا كليا للمياه عنه.



وبالتزامن مع تطورات طوفان الأقصى والهجمات الإسرائيلية على غزة، أعلن جيش الاحتلال مقتل نائب قائد اللواء 300 خلال إحباط عملية تسلل من لبنان تبنتها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ووقع خلالها تبادل للقصف أدى إلى مقتل 3 عناصر لحزب الله.



وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي دفع بمئات من الجنود وبدبابات إلى الحدود مع لبنان، في ظل التوتر على الجبهة الشمالية.



وفي اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى، هددت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس -أمس الاثنين- بإعدام محتجزين إسرائيليين إذا تم استهداف المدنيين الفلسطينيين دون سابق إنذار، كما أعلنت الكتائب قصف القدس المحتلة ردا على قصف منازل المدنيين في غزة.



في المقابل، أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت تقديرات باحتمال ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى ألف، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تحديث قوائم القتلى في صفوفه تباعا.



الجزيرة نت

