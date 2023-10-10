شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: أجهز ملفا كاملا عن العدالة الاجتماعية ضمن برنامجى الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه يجهز برنامج انتخابى كامل يضم عدد من المحاور الاقتصادية والسياسية والمجتمعية ليس ذلك فحسب بل يجهز ملفا كاملا عن العدالة الاجتماعية فى مصر.

أضاف عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أنه سيعرض برنامجه الانتخابى أمام الهيئة العليا لحزب الوفد موضحا أن الوفد جهز برنامجا كاملا أعده مجموعة من الخبراء والمتخصصين وبه مجموعة من المحاور الهامة التى ستنال رضا الشارع المصرى.

كان الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية للهيئة الوطنية أمس الإثنين، بعد استيفاء شرط الحصول على 20 نموذج تزكية من نواب البرلمان، إذ حصل الدكتور عبد السند يمامة على 27 نموذج تزكية موقع من نواب المجلس.

وتتمثل خطوات تقديم طلب الترشح فى الانتخابات الرئاسية داخل مقر الهيئة الوطنية للانتخابات فى أن يقوم المرشح أو وكيله بتسليم تذكيات أعضاء مجلس النواب البالغة 20 تزكية أو 25 ألف تأييد من المواطنين التى تم تجميعها فى مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقارى، كشرط أساسى للتقديم، ثم يسحب نموذج الترشح وملء البيانات.