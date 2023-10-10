انت الان تتابع خبر الشاب عمر ضحية مشاجرة بالايدي تحولت الى رمي بالرصاص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بهذه الكلمات عبرت رقية عما بداخلها بعد مقتل والدها عمر بسبب مشاجرة ليس له دخل فيها تطورت الى رمي بالرصاص الحي .

القاء القبض على الجناة ومحاسبتهم قانونيا مطلب ذوي الضحية من الجهات الحكومية لاعطاء حق عائلة عمر المتكونة من اربعة اطفال وامهم .



وما زالت نسب جرائم القتل في البلاد تتزايد بصورة متسارعة ما يستوجب على الجهات الامنية وضع حل رادع للمجرمين خصوصا داخل العاصمة بغداد .