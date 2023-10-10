انت الان تتابع خبر الكهرباء تستعد للشتاء بجملة إجراءات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن الوزير "ترأس اجتماعاً موسعاً مع المدراء والملاكات المتقدمة لشبكات نقل الطاقة في عموم العراق".

وأوضح فاضل، وفق البيان، أن "هذه الاجتماعات هي ضمن سلسلة متتالية من اللقاءات وهي استكمالاً لما بدأناه من صيانات صيفية كانت جيدة، وعلينا أدامتها وتكثيفها استعداداً للموسم الشتوي حيث الامطار والرطوبة والعواصف والاحمال الشتوية".



واشار الى "تشكيل فرق لصيانة خطوط ومحطات الجهد الفائق ٤٠٠ ك .ف، والـ١٣٢ لتباشر أعمالها بشكل متزامن لإعلان الجاهزية، وكما عملنا على استقرار الخطوط والارتباطات وتلافينا مشاكل الصيف الماضي، علينا تكثيف جهودنا بما يحقق استقرارية أكبر خلال الشتاء".

وبين، أن "هنالك نقاطاً محورية وأساسية لابد من مراعاتها لاستقرار التجهيز وهي: العمل على زيادة حصص المحافظات من الطاقة واستقرارها، والالتزام بالتشغيل الأمن للمنظومة، ومراعاة المواصفة العلمية الصحيحة وعدم مغادرتها لأي سبب، بالإضافة إلى تحليل نوع العوارض والانفصالات ومعرفة أسبابها لتلافي حدوثها مرة أخرى ووضع المعالجات لها، والعمل بشكل منسجم ومتزامن ما بين ترددات الوحدات التوليدية وملائمة الشبكة وقواطع الدورة".

وشدد على "تفعيل انظمة الحماية والاشارات والاتصالات، واجراء الغسل والفحص الحراري الدوري للخطوط، وفحص حالة العوازل والابراج، وتحقيق وثوقية ارتباطات الشبكات، والتنسيق مع مركز السيطرة الوطني لتنفيذ برنامج الصيانات، والتشديد الأقصى (لإجراءات السلامة) حفاظاً على حياة المنتسبين".

وتخلل الاجتماع، وفق البيان، "مناقشات مستفيضة، أعرب الوزير فيها عن ثقته بالملاكات العاملة والهمة العالية لتنفيذ خطط الوزارة سواءً بالصيانات، او بمواكبة تنفيذ خطة ٢٠٢٤".

