انت الان تتابع خبر مهلة "القسام" تنتهي.. ضربات صاروخية تستهدف عسقلان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للكتائب، "التهجير بالتهجير.. كتائب القسام توجّه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ إلى عسقلان المحتلة رداً على تهجير المدنيين".

وأضافت، "إذا لم يوقف الاحتلال سياسة تهجير المدنيين ستواصل كتائب القسام دك مدينة عسقلان حتى تهجيرها، ثم ستنتقل لتهجير مدينة أخرى". قبل أن تُعلن القسام مجدداً "قصف عسقلان المحتلة".



وفي وقت سابق من اليوم، أمهل الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة، سكان مدينة عسقلان لمغادرتها قبل الخامسة من مساء اليوم.

وقال أبو عبيدة في بيان له "رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة فإننا نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم، وقد أعذر من أنذر".

وصباح السبت الماضي، نفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية عملية عسكرية أطلقت عليها "طوفان الأقصى" واستهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، إضافة إلى مستوطنات في القدس وتل أبيب وأشدود وأسفرت أيضاً عن وقوع جرحى وقتلى وأسرى، لترد إسرائيل بعد ذلك بعملية أطلقت عليها "السيوف الحديدية" شنت خلالها ضربات صاروخية استهدفت غزة وأوقعت مئات الضحايا.

