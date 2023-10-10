شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال العنف بستوكهولم تعرض الضواحي للحرق العمد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم الشرطة السويدية لشبكة "إس في تي" الإذاعية اليوم الثلاثاء، إن ضواحي ستوكهولم تعرضت لسلسلة من عمليات الحرق العمد المرتبطة بأعمال العصابات. تم تسجيل سبعة حرائق في الضواحي والبلدات القريبة خلال ساعتين ونصف، بدون تسجيل إصابات.

وأضاف المتحدث إنه تم مهاجمة أربعة منازل وثلاثة مباني سكنية بمادة قابلة للاشتعال.

ساحة عنف مفتوحة بشوارع السويد

وقال رئيس الشرطة الوطنية "أندريس ثورنبيرج" للصحفيين إنه تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم حتى الآن.

ويشار إلى أن مشكلة جرائم العصابات في السويد، التي تتعلق بصورة كبيرة ببيع المخدرات والمنافسة بين العصابات، تحولت لأعمال عنف مفتوحة خلال الأسابيع الأخيرة.