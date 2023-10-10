شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي قوي ينتظر ليفربول ومحمد صلاح بعد التوقف الدولي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر فريق ليفربول تحدي قوي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بمواجهة نظيره فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الإنجليزي

ويواجه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخب مصر محمد صلاح، نظيره فريق إيفرتون في ديربي مدينة ليفربول “الميرسيسايد"، ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتقام مباراة الديربي يوم السبت 21 أكتوبر، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة على قناة بي ان سبورتس المشفرة، الناقل الحصري والمالك لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن الريدز قد تعادل في الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي أمام نظيره فريق برايتون بهدفين لكل فريق وسجل صلاح هدفي ليفربول، بينما نجح فريق إيفرتون في تحقيق فوزًا كبيرًا على بورنموث بثلاثة أهداف لهدف.

وتحتل كتيبة يورجن كلوب المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بعد مرور 8 جولات من عمر الدوري الإنجليزي.