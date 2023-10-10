شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نجم منتخب مصر يعلن عن ناديه الخاص بإنجلترا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نجم منتخب مصر، تأسيس نادٍ باسمه في لندن، من أجل رعاية المواهب الشابة وتطويرهم للفئة العمرية من 16 إلى 25 عامًا.

النني يعلن تأسيس نادٍ باسمه لرعاية المواهب في لندن

وأعلن محمد النني عبر حسابه الشخصي عبر منصة التغريدات القصيرة "إكس" عن تأسيس ناديه الجديد في مدينة لندن بإنجلترا لرعاية المواهب الشابة.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي: نقدم لكم نادي النني لكرة القدم، حيث تلتقي الموهبة بالفرصة… يسعدنا أن نعلن عن تأسيس نادي النني لكرة القدم".

وتابع نجم الأرسنال:" هو مجتمع رياضي ديناميكي وشامل مخصص لرعاية المواهب الشابة في الفئة العمرية من 16 إلى 25 عامًا".

وأضاف لاعب منتخب مصر:" مع الشغف بلعبة كرة القدم الجميلة الجميلة والالتزام بتطوير نجوم الغد، تم إعداد نادٍ ليكون المنصة التي تصبح فيها الأحلام حقيقة".

وأختتم لاعب المقاولون العرب وبازل السابق:" انضم إلينا في هذه الرحلة المثيرة حيث نقدم تدريبًا من الدرجة الأولى وبيئة داعمة وفرصًا لا مثيل لها لتشكيل مسيرتك الكروية إن كنت نجمًا صاعدًا أو رياضيًا طموحًا".